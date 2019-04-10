中信兄弟原本預定的先發投手萊福力因手指受傷，派出蔡齊哲臨危受命對戰富邦悍將，蔡齊哲今日對戰富邦壓制打線，前5局甚至讓對手15上15下，不過富邦趁中信換投時攻下分數，雙方平手進入延長賽。10局下靠陳江和制勝「神點」突破僵局，而紅龜也在賽後獲得單場MVP。

富邦王牌投手索沙沒讓中信兄弟好過，前4局就飆出7次三振。第1局索沙保送林書逸後，被林智勝把握機會敲出安打，幫助中信兄弟先馳得點。而1局下半擔任開路先鋒第一棒的王正棠，不負鑼總期待打出安打，但可惜下一棒于孟馗打出飛球遭接殺，王正棠回壘不及遭到雙殺。

而王正棠這支安打也是富邦悍將前5局唯一一支，蔡齊哲前5局讓富邦苦無斬獲，15上15下無法突破。蔡齊哲主投6局用71球後，中信兄弟選擇更換投手由鄭佳彥登板，保送胡金龍後再換上李振昌接替，遭到蔣智賢敲安追平比數，也讓蔡齊哲錯失勝投。

蔡齊哲臨危受命先發，主投6局只被打2支安打，無關勝敗。（陳怡誠攝）

蔣智賢在第7局敲出追平安。（陳怡誠攝）

雙方1比1平手，9局下富邦有超前機會，可惜在1出局後蔣智賢打出雙殺打，平手僵局進入延長賽。10局上半中信兄弟發動攻勢，先是林書逸和詹子賢接連敲安，富邦換上守護神倪福德後，林智勝擊出三壘方向滾地球造成蔣智賢守備失誤，形成滿壘。

這時中信兄弟神調度換上「短打教科書」陳江和，成功以犧牲短打強迫取分打破僵局，張志豪再補一支安打帶有兩分打點，在這半局獲得3分逆轉戰局。

不過10局下半富邦也還以顏色，中信兄弟換上投手謝榮豪，先保送陳品捷後再被林哲瑄敲安，換上代打林益全成功敲出中外野方向二壘安打，為球隊攻下2分，不過可惜攻勢到此為止。最終中信兄弟以4比3取得6連勝，是繼2016年9連勝、10連不敗後最長連勝紀錄。

(中時電子報)