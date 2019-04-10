民進黨中執會今天通過「加長初選協調案」，延到22日後再做總統民調，蔡賴之爭將進入延長賽。大批英粉氣撲撲地湧到前行政院長賴清德的臉書洗版。

英粉們紛紛爆氣說：「不要破壞團結，就是賴神退出初選啊。」、「你都可以突擊領表，別人為何不能延後？」、「去年1124選輸，堅不留任是承擔？把敗選責任切割的一乾二淨，跳出來參加初選也叫承擔？」、「你可以退黨承擔啊。」

有人憤怒說：「賴的支持者都知道民進黨不是一個人的，那就應該了解身為民進黨支持者的我對於賴清德不惜背刺黨也要成就自己有多憤怒。他想選之前如果有先告知過民進黨，他宣布那天陳菊等人怎麼會這麼驚訝？民進黨今天需要為了他一個人開中執會嗎？就是因為民進黨不是一個人的，就是因為我在乎民進黨的立委選情及總統大選，我才無法接受賴清德的作法。」此留言引來千餘個讚。

甚至有人認為，「你執意參選，事前有徵詢誰的意見嗎？退選才是大承擔，君子之爭只是笑話，你已造成分裂。很多人會投維持現狀的小英而不是急獨色彩濃厚的你。什麼，你也支持中華民國維持現狀？那請問跟小英有什麼不一樣？」、「你若真顧及大局，不應該突擊領表搞得大家驚慌失措，之前承諾那麼多次支持英，最後時刻卻突然反悔，若排除政變的選項，我也覺得你太容易腦充血，別人喊一喊你就衝，我認為台灣內憂外患的險境，若配太躁進的領袖，會完蛋。且我相信基層勸進的聲音不是現在才有，你在最後才表態是哪招？」

(中時電子報)