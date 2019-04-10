馬蓉透露最終財產分割是按照雙方意願協議後，到法院簽署了最終協定，並不存在財產傾斜這一說法。(取自微博)

大陸當紅男星王寶強2016年在微博宣布與妻子馬蓉離婚，更驚爆馬蓉與他的經紀人宋喆「婚外不正當兩性關係」，引發喧然大波，宋喆與馬蓉更因此被網友痛指是姦夫淫婦。然而昨晚馬蓉突然在微博發文，意外洩露她離婚後可分得多少財產，令網友對王寶強遭遇同情不已。

馬蓉昨日突然在微博PO文，自爆與王寶強離婚案已於去年12月24號調解結案，「最終財產分割是按照我們雙方意願協議後，到法院簽署了最終協定，並不存在財產傾斜這一說法。最後訴訟費和其他所有的費用，我承擔一半，我一共轉給他231690。」

而馬蓉這一席話更意外洩漏了她離婚後共分得多少財產的真相，有網友推估，在離婚訴訟中，離婚的雙方需要根據實際的分割財產情況，按比例承擔訴訟費用，馬蓉承擔一半的訴訟費用人民幣231690元，也就是總訴訟費約人民幣46.33萬元

所以按照以上費用，更可推估出實際婚內財產分割總額約在9300萬以下、9200萬以上，等於馬蓉實際可分得約4600萬人民幣的財產，這筆錢也足以讓她不用上班，也可以一輩子過著衣食無憂的生活。

賠了夫人又折兵讓不少網友對王寶情同情不已，「王寶強就是傻，掙的錢全給馬蓉管，馬蓉分那麼多還反咬一口，還在繼續黑」、「這樣誰還敢結婚啊」、「不知道為什麼總是出軌的一方理直氣壯，像是別人逼你的一樣」、「王寶強哭暈廁所」。

(中時電子報)