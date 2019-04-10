張翊（左）以流利日語與雨宮凜溝通，使拍攝過程順利愉快。（佳葆視聽有限公司提供）

林寬（左）作品中呈現高水準表演，令水嶋愛麗絲感佩不已。（佳葆視聽有限公司提供）

一位是IT工程師，一位是熟諳日語的上班族，兩平凡台男一腳踏上了專業的日本情慾影像表演的舞台，在以台灣人身份在亞洲發展最成熟的情慾影像業界中初試啼聲，與水嶋愛莉絲、雨宮凜兩位享有高人氣的情慾影像表演工作者一同創作出打動人心的視聽作品。

39歲的林寬是資深IT工程師，平常喜歡上網、玩game與健身；27歲的張翊現為上班族，興趣是跳舞與變魔術，因為在大學就讀日語系，日語流利、溝通無礙，拍攝充分發揮了語言長才，在拍攝時常幫林寬翻譯，配合度更令日本工作人員大為讚賞。

在片場必須分秒必爭，在被要求的時間內完成指定演出，是表演者們應有的專業表現，林寬質感與效率兼具的專業度獲得日本片商120分高評價，未拖到拍攝團隊進度，不過他自嘲在與水嶋愛莉絲為他做一個前導動作時順勢躺下，水嶋愛莉絲問：「你已經要睡覺囉？」讓笑聲緩和了現場緊張氣氛。

拍攝地點在一座獨棟民宅，每個房間成為一個場景，工作人員切換場景時，林寬與張翊必須把握時間休息，當林寬躺在其中一張床上時，他開啟腦中專業雷達，發現其中那張床正是著名的情慾影像表演者三上悠亞曾在作品中躺過的，林寬形容床上的氣息「彷彿充滿慾望，我邊休息、邊聞著氣味那作為暖身。」

在日本男性表演者前輩中，林寬認為森林原人的《人間廢業》是令他景仰的偉業；張翊認為清水健的專業度和熱情令他敬佩。這回拍攝除女性的情慾影像表演者外，另有一位日本男性表演者也一同參與演出，張翊以業界新人之姿向他討教拍片要領，而林寬觀察到日本男性表演者「甩手腕」技巧時最後節奏跟力道稍弱，「我的方式反而讓女性表演者出現了爆發性的反應」，演出質感更勝一籌。

經過這趟赴日拍片，兩人認為台灣情慾影像製作環境仍有一大段路要走，林寬透露：「台灣已有業餘表演者藉嘗試獨立創作朝專業邁進，甚至因市場反應佳轉而成為個人主要收入，足見台灣在這領域有著豐沛創作能力。」他樂見平台的開放，將讓更多有志者一同投入創作心力，對未來的業界開展將會是重要助益。

張翊語重心長表示：「對情慾的污名與抗拒間接造成的社會問題已非一兩天，台灣對情慾的接受度與認識都需要加強，這次作品推出後的市場反應也可作為參考指標。」他們赴日拍攝的話題之作《台灣感謝祭》將於4月底開放線上電子版，實體DVD（加贈寫真電子書）已在Pubu電子書城開放預購。

(時報周刊)