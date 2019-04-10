中信兄弟「紅龜」陳江和在10日對戰富邦悍將，延長賽第10局滿壘時上場代打，就算悍將投手倪福德和捕手林宥穎，甚至是所有觀賽球迷都知道陳江和要準備強迫取分，但有「短打教科書」美譽的陳江河就是能完美執行戰術，為球隊攻下超前分，而這一棒也讓陳江和拿到久違的單場MVP。

「當下只想著不要雙殺，以推進為主讓制勝分進來。」今日10局上中信兄弟攻佔滿壘，面對左投倪福德，教練團決定由陳江和代打左打的許基宏，陳江和表示以火力來講當然是基宏占優勢，但因為對手是左投才被換上場，在被通知要代打時其實心裡已有預設狀況了。

果然陳江和經驗老道，完美的犧牲觸擊將三壘上的林書逸成功送回，陳江和連續2場比賽靠觸擊為球隊攻下分數，這次更獲選為單場MVP，不過陳江河卻開玩笑地說：「我有點想哭，因為要請全隊喝星巴克。」之後又笑笑地說球隊贏球當然很開心。

不過已計畫4月21日將在天母球場舉辦退休儀式，陳江和表示這個想法依舊沒變：「就算我先發打5支全壘打還是一樣會退，我有我的目標和規劃，目標就是這些小將能上來接替我陳江和的位置，我現在就是做好榜樣。」而球團也正式宣布陳江和在退休戰前會突破出賽1000場次。

最後陳江河感性表示：「今天就算輸了，但大家的拚勁讓人很感動，從領先、被追平再到超前，看年輕小將們有回到以前那樣，不容易放棄、沮喪，第1名打者就是想辦法上壘，壘上有人就想辦法推進，以他們為榮。」而他最希望球隊的連勝能持續下去，在退休年拿下總冠軍。

(中時電子報)