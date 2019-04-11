「阿義兄的店何厝臭豆腐」，招牌臭豆腐「天下皆香，唯我獨臭」，炸到外脆內軟，道地的古早味。（盧金足攝）

「阿義兄的店何厝臭豆腐」位在台中市西屯區中義市場，是很多饕客的深夜食堂。（盧金足攝）

臭豆腐平民小吃，因為味道特殊，油炸時飄香吸引很多老饕大飽之福。位在台中市西屯區中義市場的「阿義兄的店何厝臭豆腐」，從下午4點開炸，很多客人已經排隊等著享受台式下午茶，晚上6點多，來吃晚餐的民眾湧入，常常座無虛席，老闆多年來這味「天下皆香，唯我獨臭」的臭豆腐，從下午賣到晚上12點，還是很多台中人的深夜食堂。

到「阿義兄的店何厝臭豆腐」用餐，老闆待人親切服務好，客人內用外帶點餐後，吃完才收錢，很多客人說這一盤油炸臭豆腐，從小吃到大，還有必點的創意口感芥末臭豆腐，油炸臭豆腐上桌，外皮微脆，咬下去吃到軟嫩的豆腐，配著老闆大方送的鮮脆小黃瓜絲，與臭豆腐的麻吉泡菜，吃完一盤大滿足。

吃古早味的臭豆腐，別忘了點一碗豬血湯，還有大腸湯、粉腸湯等湯品，晚餐要飽腹，雞肉絲飯、魯肉飯、豬腳飯，麵類則有擔仔麵、粿仔條等美食，很多民眾全家人晚餐，就把「阿義兄的店何厝臭豆腐」當成自家廚房、餐廳，親民的價錢，享受道地台灣味。

這家藏身在西屯區中義市場的臭豆腐店，老味道為自己打造美味品牌，老闆把菜單印在大型看板，點菜方便，也是店內最醒目的招牌，吃了「阿義兄的店何厝臭豆腐」多年的老饕，必備醬料是店家提供的豆瓣醬，愛吃辣味的，一整罐辣椒擺在醬料架，隨意添加，為臭豆腐增加不同層次口感享受。

阿義兄的店何厝臭豆腐

地址：台中市西屯區重慶路180號（中義市場）

電話：04-23137461

營業時間：下午4點到晚上12點

周休：星期六

售價：油炸臭豆腐小盤40元，小盤50元

(中時 )