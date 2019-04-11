買冷氣怎麼能等到夏天！每年的冷氣早販活動絕對給你最多好康~在這個家電品牌必爭之地，今年同樣吸引許多消費者摩拳擦掌，等著比較哪家推出的回饋或贈品最大方，看準後立馬下單！這次本土一哥「歌林」除了一口氣推出新的旗艦冷暖機型搶市外，在好禮部份的回饋也不手軟，電鍋、吸塵器、風扇都是實用又熱門的選擇，活動只到4/30，絕對要搶要快！

歌林冷氣早販三選一的好禮曝光後，引起消費者熱議，CP值超高的品項非常吸引人，都是熱門又實用的選擇。

眾多冷暖機型新登場！全新03系列分離式、M系列多聯式

在這個重要的檔期，憶聲電子旗下歌林品牌為了回饋消費者支持，特別推出「冷氣早販」活動，消費者只要於活動期間內購買歌林指定機型冷氣，即可享電鍋、吸塵器、風扇好禮三選一活動。同時，歌林品牌還推出全新「03系列分離式變頻冷氣」、「M系列多聯式變頻冷氣」，以符合消費者需求為目標，預計將擴大市場佔有率、增加品牌與商品支持度。

憶聲電子表示，歌林冷氣商品在銷售與口碑上都受到消費者肯定。不論是移動式空調，還是CSPF一級能效冷氣，甚至是今年推出的全新03系列分離式變頻冷暖冷氣、M系列多聯式變頻冷氣，都符合現今民眾的實際生活需求。以全新歌林03系列來說，採取一對一變頻冷暖設定，CP值高，不僅讓消費者買到賺到，更節省了暖氣的購置費用。全新歌林M系列多聯式變頻冷氣更可讓家庭節省室外機安裝空間，消費者搭配更自由、選擇更豐富。

今年一月新品大會曝光的全新旗艦機型，在當時即引發市場上許多討論的聲音，歌林冷氣在市場上的銷售量及口碑皆有相當好的成績。

早販只到4/30 精選好禮數量有限心動要快

為了回饋消費者，2019年歌林品牌推出的「冷氣早販」活動更是非常優惠，消費者只要在4月底前購買指定冷氣機型：窗型冷氣3.6KW(含)以上、定頻分離式冷氣03系列3.6KW(含)以上、變頻分離式冷氣03/09系列、多聯式空調，即可免費享好禮三選一；贈品內容包括：歌林11人份不銹鋼電鍋SH-A1101S、歌林炫風吸塵器KTC-A1201W、歌林18吋三合一風扇KF-A1801S。

歌林本次好禮三選一商品相當優惠，數量有限，請把握良機，詳情請洽歌林各地經銷商。此外，歌林品牌更有多項商品符合2019經濟部節能補助方案或各地方政府節能補助方案要求，歡迎消費者購買前洽詢各地歌林經銷商確認。

歌林今年選出的三款好禮三選一都是熱門精選款小家電，出發點希望陪伴消費者一起拚出更舒適完美的家，強調買愈多、送愈多的好康回饋！

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(中時電子報)