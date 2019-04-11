繼路易斯之後，國泰金控再次邀請了已退役的NBA知名球星「雷射槍」雷艾倫即將在周五(12日)旋風來台舉辦粉絲見面會。此刻人在北京的雷艾倫受訪時表示，他心目中的MVP人選不是火箭哈登或是公鹿阿提托康波，而是雷霆保羅喬治。

2018年入選籃球名人堂的雷艾倫，目前還是NBA史上投進最多三分球的紀錄保持人(2973顆)，「大嘴」雷吉米勒2560顆三分球排名第二，勇士球星史提芬柯瑞以2483顆名列第三。

在被問及誰能拿下例行賽MVP的時候，雷艾倫一開始是說應該會是哈登、阿提托康波以及雷霆韋斯布魯克三人之間擇一，但在進一步被問到心中MVP最佳人選時，雷艾倫改口「我覺得是韋斯布魯克或保羅喬治，兩人本季都打得很棒，喜歡韋斯布魯克的打法，但保羅喬治更加出色。」

雷艾倫曾在2012-14效力過熱火，對於老戰友韋德即將在本季結束後退休，雷艾倫表示，他的職業生涯成就很高，也非常輝煌，大部分時間都保有健康的身體，能以這種方式退役真的很難得，如同他所說的，已經完成階段性使命，接著就是新階段人生的起步。

魔術強生突然宣布辭掉湖人總裁一事，雷艾倫說，能夠理解他的決定，畢竟他將一生都奉獻給了湖人，而且是史上最偉大的後衛，如今再也無法幫助年輕球員成長，乾脆不如歸去。

至於心中最理想的先發五人名單，雷艾倫如果可以自行選擇的話，喬丹、魔術強生、詹姆斯、歐拉朱旺與歐尼爾將是最強大的組合。

(中時電子報)