戀愛中的男女，共享愛的晚餐是多麼羅曼蒂克的事，有一名熱愛美食控的女孩，，她與男友約會吃晚餐，席間請她男友拍下她與美食留影，但是照片傳給她看時，卻是滿桌杯盤狼藉，焦點聚在她的一對豪大胸脯上，氣得上網在社群《爆廢公社》發文嬌嗔抱怨說「我叫男友幫我拍照，然後他拍這什麼...」！

這名要男友幫她與美食合影，卻只拍到半張臉，「焦點」落在一對豪乳的女網友抱怨圖文PO上《爆廢公社》後，反而是社群上的社員眼睛都睜大了，雖然照片中滿桌美食，但是焦聚都歪樓了，有人說「深夜PO這照片，太犯規了」，《爆廢公社》小編甚至發誓「那塊牛排的確蠻美味好吃，我發誓我只是看牛排」（吞口水）

網友發誓：我只是看牛排」（吞口水）（圖/《爆廢公社》）

網友見了也「反應」熱烈，紛紛留言：

「捕捉他覺得眼中最美味的部分」

「很棒的男友啊。。。懂的拍重點。。。大加分」

「不要說男友的焦點了，這因該是每個男人的焦點」

「男友視角~~就是這樣沒錯啊!!」

「職業老司機」

「沒什麼 一本道好看的比妳多 叫妳男友別得瑟了」

「實驗證實 男人都差不多」

嬌嗔抱怨男友拍照「失焦」原PO圖。（圖/《爆廢公社》）

(中時電子報)