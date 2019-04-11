戀愛中的男女，共享愛的晚餐是多麼羅曼蒂克的事，有一名熱愛美食控的女孩，，她與男友約會吃晚餐，席間請她男友拍下她與美食留影，但是照片傳給她看時，卻是滿桌杯盤狼藉，焦點聚在她的一對豪大胸脯上，氣得上網在社群《爆廢公社》發文嬌嗔抱怨說「我叫男友幫我拍照，然後他拍這什麼...」！
這名要男友幫她與美食合影，卻只拍到半張臉，「焦點」落在一對豪乳的女網友抱怨圖文PO上《爆廢公社》後，反而是社群上的社員眼睛都睜大了，雖然照片中滿桌美食，但是焦聚都歪樓了，有人說「深夜PO這照片，太犯規了」，《爆廢公社》小編甚至發誓「那塊牛排的確蠻美味好吃，我發誓我只是看牛排」（吞口水）
網友見了也「反應」熱烈，紛紛留言：
「捕捉他覺得眼中最美味的部分」
「很棒的男友啊。。。懂的拍重點。。。大加分」
「不要說男友的焦點了，這因該是每個男人的焦點」
「男友視角~~就是這樣沒錯啊!!」
「職業老司機」
「沒什麼 一本道好看的比妳多 叫妳男友別得瑟了」
「實驗證實 男人都差不多」
(中時電子報)
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