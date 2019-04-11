韓國瑜22小時鐵人飛行 今晚抵波士頓。（影/中天新聞CH52）

高雄市長韓國瑜和夫人李佳芬，展開訪美行程，兩人搭乘商務艙從桃園飛往舊金山後，轉機前往波士頓，總計飛行加轉機時間約22小時，一路在飛機上，空姐都瞬間變成韓粉，搶著跟韓國瑜拍照、要簽名。

中天新聞報導，韓國瑜在長達13小時的飛機旅程上，遇到有空姊上前想要一起拍照，韓國瑜都展現親和力，馬上坐挺身子來拍照，空姐開心比出手指愛心，而韓國瑜則是比讚。韓國瑜在機上也不得閒，也不斷拿出要發表的講稿做最後準備，而李佳芬在一旁就像是貼心小秘書，幫忙韓國瑜拿他要的資料、或是摺摺衣服、

有網友在社團「韓國瑜後援會」貼出一張韓國瑜與華航空姐的合照，寫說「韓市長v.s美麗空姐」，照片中的韓國瑜笑容靦腆樣子，擄獲不少韓粉的心，還有人開玩笑留言，「這個空姐 ....我可以」、「佳芬姐在旁邊表示：...」、「佳芬姐在後面，她現在非常火 🔥🔥🔥 😂」、「市長，你老婆在旁邊看你:D」、「佳芬姐真的在旁邊」、「完了,市長又要洗衣服了...」、「該是跪洗衣板吧」、「韓總跳進洗衣機也洗不清了」、「放開那個禿頭」、「韓市長讚啦」、「空姐好漂亮」。

不過也有人擔心因此會害空姊被處分，對此原PO回應，「這是空姐主動跟韓市長拍照，而且不只一位空姐要求，空姐願意就行，航空公司只規定視當時的飛安與工作狀況及空服員的個人意願。」，其他人看了也說，「會不會又被綠蛆拿去檢舉空服員啊？！」、「會攻擊就是會攻擊啦，平常心看待」。

有網友在社團貼出一張韓國瑜與華航空姐的合照，寫說「韓市長v.s美麗空姐」。（圖/翻攝自「韓國瑜後援會」FB）

(中時電子報)