民進黨總統初選今天確定延期至5月22日，外界解讀中執會為蔡英文量身打造因人設事，讓蔡英文持續有能夠追趕賴清德民調的機會。對此，國民黨發言人洪孟楷批蔡英文：「絕對的權力使人絕對的腐化」，擔憂民進黨初選「現在都敢搞延後，以後大選還能公正嗎？」

洪孟楷在臉書指出，台語有句話說「快怕狠、狠怕沒天良」，意思是遇到不擇手段的人時，任何的事情都很有可能被發生，看得出來目前蔡英文身邊這些既得利益者，無所不用其極就是想要延續政權，所以賴清德的挑戰就被視為是一種破壞團結，今天能夠延後黨內初選，就注定了蔡英文破壞民主的地位。

洪孟楷擔憂表示，民進黨連初選都可以搞得如此醜陋，如果真讓蔡英文代表出線，明年總統大選前，會不會也想盡理由拖延作亂？全國人民都應該要小心，別說不可能！

洪孟楷呼籲，別以為這只是民進黨內部的事，連對黨員同志都敢這樣搞，對付別人或政敵，還會手軟嗎？

(中時電子報)