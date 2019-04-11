Magic said "I'm out" 💀 pic.twitter.com/COV61wpci6 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月10日

湖人籃球事務總裁魔術強生搶在10日湖人賽前宣布辭職，連湖人老闆珍妮巴斯、「小皇帝」詹姆斯都不知情，外界不禁懷疑他的請辭，跟《ESPN》一篇尚未發表他用不當方式對待員工的新聞有關，但他提前澄清，「那篇報導是假的！」

或許是想事先消毒，魔術強生接受《洛杉磯時報》訪問表示，「一則新聞永遠不會讓魔術強生做他不想做的事！我了解自己，去問跟我打過交道的人，或是問問那些在我身邊40年的人，我從未不尊重任何人，也從來沒做過壞事。」

「我很強硬嗎？當然如此，你為我工作，我要求苛刻，我就是這樣的人，」魔術強生說，「但我也很公正，一篇報導就會讓我有所反應嗎？不，我沒事，他們討論那篇新聞好幾個月了，大家都說ESPN在醞釀一篇關於我的負面報導。」

「你們為何不去採訪ESPN的人？ESPN先後聘僱過我兩次，假如我不尊重人，他們會這樣做嗎？」魔術強生說，「我知道那篇報導內容是不正確的，只是有些充滿怨恨的前湖人員工胡亂爆料，這種抹黑我的行為很正常，我沒事的。」

可是「無風不起浪」，明明《ESPN》這篇報導都還沒出爐，閃電宣布辭職的魔術強生，自己卻先搶著放話那是假新聞，甚至強調是被前湖人員工刻意抹黑，不是等同暗示自己確實感到心虛，且擔心自己湖人傳奇球星形象因此受損嗎？

(中時電子報)