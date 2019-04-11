陳淑芳（左）。（公視提供）

陳淑芳與黃鐙輝演母子。（公視提供）

公視首部清裝懸疑片《疑霧公堂》，內容闡述霧峰林家在清朝發生的一樁懸案「林文明壽至公堂案」。1月份播出時受好評，製作單位安排4月12日起，於南港喜樂時代獨家上映，為此特別後製符合電影規格，演員們也非常有義氣重回錄音室配音，卯起勁抓回當初拍攝現場的氛圍與情緒。

黃鐙輝劇中飾演主角林文明，造型被劇迷誇讚像劉德華，他開心回應「一直很想演大俠」，也坦言為了詮釋角色，每天健身重訓2小時。受訪中還透露，有時做重訓太無聊了就開網路直播，但有時不由自主發出聲音，沒想到竟被粉絲笑說：「如果沒有看畫面，真的好像在看A片。」

飾演黃鐙輝母親的陳淑芳，演技沒話說，不少劇迷對她在劇中氣勢折服。戲外的她親和力十足，現場教年輕後輩跳「轎子舞」，超群的舞藝，黃鐙輝開玩笑說「可以和我丈母娘組一團」。拍片現場氣氛和樂，讓她開心不已，直說自己不能認輸，也要向後輩學習。

由於該片幾乎是台語發音，為符合時代意義有些艱澀用字，演員們包括黃鐙輝、蘇達、陳淑芳、張哲豪、李晏駒、林映唯、張洋、范宏恩等更在開拍前勤練台語，製作單位也找來資深台語老師教大家咬字發音，務必讓影片符合清代台灣背景。

《疑霧公堂》基於史實，加強懸疑推理等改編元素，還原當初台灣地方豪強的分據的時代背景。導演李運傑與《憤怒的菩薩》的歷史顧問陳思宇擔任編劇相繼合作，幕後團隊堅強。

(中時 )