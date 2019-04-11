神明遶境出巡是件神聖嚴肅的事，不過伴隨著許多亂七八糟的問題，許多與會者、陣頭為了搶轎、卡位、出風頭甚至只是不爽對方看了一眼便發生衝突、拉扯甚至烙人輸贏等事件幾乎年年有，原本是神明賜福給民眾，卻染上暴戾與血腥談何「國泰民安」，有網友甚至表示，「惡靈喜歡人類身上的戾氣...就像發電機一樣，源源不斷的用憤怒發電...鬧事者們正在用自己也不知道的方式，滋養外靈，縮減自己的壽命...」

有網友po文表示廟會鬥毆鬧事，有來自背後的原因。(翻攝自《靈異公社》)

廟會聚眾鬥毆，傷人事件層出不窮，有網友在《靈異公社》語重心長的表示，「到底要被控制到什麼時候，你們才不會在媽祖盃打架並烙人...口口聲聲為神明服務，你們在動手的時候，有沒有考慮到媽祖，你們可是用了媽祖的名義在幹架，卻迴向給了附在你們背後的祂...」原po網友表示，那些愛在廟會鬧事的人，表面上是說在「神明」服務，但實際上卻是在以「媽祖」的名義行不義之事，而這些暴力鬥毆者很有可能是受到背後「惡靈」影響...他進一步說，「為何他們總是這麼暴力，不只在廟會，其它時候也是惹事生非、聚眾鬥毆...因為他們正在被附體修煉...」，原po網友認為「惡靈」喜歡人類身上的戾氣，祂們可以接受人類身上的怨氣、歹念，那些愛惹是生非的人就源源不斷的為「惡靈」發電，最後把自己的性命也賠了進去，原po表示自己曾有個好友也是這樣，一身的戾氣，最後捲入一宗黑吃黑的糾紛，不但害人自己也入了牢最後死刑定讞。

許多網友看了表示贊同，留言「完全認同你的想法！每次看到大甲媽祖繞境到了彰化一樣的事情都在發生，媽祖娘娘都要生氣了！」，但也有人表示「其實沒那麼複雜，就只是幾杯黃湯喝下肚，拉K拉到NO掉，人多勢眾想出風頭才會發生鬥毆事件…跟被想修煉的鬼沒什麼關係好嘛？」

(中時電子報)