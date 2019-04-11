薪水與物價上漲不成正比，導致許多夫妻遲遲不願生孩子，台中一位媽媽PO文表示，近來幫孩子物色幼稚園，但看了看各家學費單時嚇傻，直說難怪現在年輕人不敢結婚生子。
女網友在臉書「爆怨公社」貼出學費單，表示這幾天幫孩子物色了快10家幼稚園，當中也便宜也有貴的，但由於經濟因素，自己只能選擇較便宜的幼稚園，但還是覺得吃不太消，因為除了註冊費2萬5800元外，學雜費也要超過7000，每個月更要繳1萬元月費，老公月薪4萬根本不夠，自己以後也得出去工作貼補家用。
甚至還有貴族幼稚園，一學期的學雜費就要4萬多元，每個月更要繳2萬多月費，這還不包括交通費與教材費，直呼這年頭根本不適合生小孩，也抱怨政府只會說幹話，叫人增產報國，卻連配套都做不好，導致現在想要找便宜的幼稚園還要提前不知道多久才能預定。
不少網友看完也說：「看完繳費單我都快嚇死了」、「幼稚園3年唸完至少就要先燒30多萬了」、「學費貴爆，幼教師薪水低爆」、「政府只會說幹話」、「比我們以前貴好多，天啊...」、「好險我沒打算生孩子」、「一年要繳13萬，那間已經是皇族幼稚園了吧」。
(中時電子報)
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