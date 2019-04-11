賈靜雯與溫昇豪飾演夫妻。（CATCHPLAY提供）

話題劇《我們與惡的距離》引起國內觀眾瘋狂討論、集集洗版各大社群平台，國際上亦相當受到矚目，在美國知名影視評論網站IMDb中以高達9.3分的推薦，超越近年其它口碑台劇，如《通靈少女》、《魂囚西門》以及《麻醉風暴》等，有此耀眼的成績，除了神級編劇、導演、製作，以及演員精湛演技之外，以10集共4300萬成本打造的《我們與惡的距離》，為台劇頂出新高度。

《與惡》為CATCHPLAY首部發行台劇，以自身多年行銷電影的經驗為劇帶來不同的宣傳模式，小至試片口碑操作、戶外大型看板、戲院廳前廣告，大致媒體訪談或播映前主創及演員齊聚的盛大記者會及首映會，打造和以往台劇不同的宣傳規格，成功炒熱媒體話題及觀眾的期待度。

CATCHPLAY執行長楊麗貞說：「我對於一個劇集能以這樣誠實卻又溫暖的方式，來探討活生生存在於我們之間的許多議題，實在是非常感動，讓我覺得一定得做些甚麼，能讓我們以國際電影發行經驗來為台灣戲劇出力，是我們的榮幸。」比照電影行銷模式，為《與惡》帶來與以往截然不同的宣傳操作，亦為台灣戲劇注入嶄新活力。

只要免費加入CATCHPLAY線上影音，即可於每周日晚間9點觀賞直播，本周日及下周日播出的7、8、9、10集，均開放該集播出當日晚間9點後72小時內隨選隨看免費，成為付費會員即可不受時間及次數限制。

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