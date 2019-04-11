高雄市警局三民二分局46歲張姓巡佐3月底因勤前酒測、檢出酒精反應事件後低調休假，驚傳在屏東市住處上吊身亡，未留遺書，死因不明，警察同仁正趕往協助處理後事。
10日晚間，張員母親前往其屏東市住處，發現他在家中上吊自盡，死亡多時。張員曾經2次酒駕被抓，歷經仁武、湖內分局等2次調職處分，3月18日才調至三民二分局警備隊。
據了解，張員離婚多年，在屏東市獨居，調職到三民二分局時，傳出有憂鬱症傾向，警備隊不時都會關心他。沒想到，3月31日上班簽到時，張員竟因為前一天休假日與朋友喝酒、宿醉未退，被測出酒測值0.23毫克，不但被開單扣車，更可能面臨大過處分。事發後，張員便低調請休迄今，原訂11日上班，卻在前一晚傳出自殺身亡消息，也讓同事相當遺憾。
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(中時 )
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