醫生面對無數病患，最難拿捏的就是講話尺度，因為專業緣故，一些話語即便自己沒有那個意思，也會讓病患誤會爆氣，資深媒體人胡孝誠就表示，有時候婦產科醫師講話真的要有點同理心，並分享例子，表示自己前女友因私密處感染黴菌跑去看婦產科醫師，醫師一句話當場就讓他們兩個氣炸了。

婦產科醫師陳保仁在節目《醫師好辣》上分享自己看診經驗，分享自己口誤惹怒病患的案例，胡孝誠聽到此也忍不住插話，表示有時候覺得婦科名醫講話相當機車，自己前女友曾因私密處不舒服，便陪她去看醫生，確診是感染黴菌。

胡孝誠前女友聽到後，擔心的問醫師為什麼自己會感染，想不到醫師想都沒多想，直接回了句「哦，那就跟香港腳是一樣的啦」，瞬間讓前女友崩潰，以為是自己有香港腳然後傳染到私密處，胡孝誠也傻眼，直說這種講法超級怪，害他日後好長一段時間都覺得女友不太衛生，有香港腳。

陳保仁對此解釋，空氣中都有黴菌，麵包放一段時間也會發霉，而他們只是想解釋這個原理跟香港腳一樣，像他以前也曾經稱讚過女病患子宮頸很漂亮，結果導致女病患聽起來不太舒服，但真的沒有那個意思，所以之後就改口說「很健康」，聽得現場哈哈大笑。

(中時電子報)