柯叔元（左起）、楊謹華、姚淳耀。（民視提供）

柯叔元、楊謹華。（民視提供）

塘霏（左起）、楊謹華、柯叔元、李雪、姚淳耀。（民視提供）

民視金鐘戲《鏡子森林》獲文化部106年度HD旗艦型連續劇獎勵，由金鐘導演鄭文堂帶領新銳導演吳宗叡、李權洋共同執導。《鏡子森林》寫實描述新聞媒體生態，故事從「火線新聞」的新聞工作開始….今（10日）在桃園國際棒球場取景，拍攝楊謹華、柯叔元、姚淳耀、塘霏、李雪的重頭戲。除了柯叔元要在滿席觀眾球迷前開球；坐在觀眾席的楊謹華也會因球場kiss camera被姚淳耀突如其來襲吻。

劇中擔任市長的柯叔元挑戰開球嘉賓，透露小學時期有過棒球夢，但已有30年沒有碰過棒球，這次到桃園棒球場將獻出投球處女秀，也是自己在《鏡子森林》的殺青戲。開拍前先到牛棚練投，指導的劉皓瑋教大讚柯叔元直球很穩，回接球也不漏接，架式十足，表現有95分。

柯叔元表示，現在的市長各個有話題都很紅，讓他在《鏡子森林》演出市長一角也 頗有壓力，感謝導演設計了一場戲，為他製作兩層樓高的巨型海報，強勢凸顯劇中角色性格…直說出道20多年，第一次看到如此巨大的個人海報，非常震撼。他表示已戒菸5個月，整個人神清氣爽，戒菸後咳嗽變少，戒菸沒有原因，主要是去年12／2在拍戲當下重感冒，收工回家還睡不著，痛苦不已，一口菸都抽不下，自然就把抽了30多年的菸癮戒掉，「沒有戒不了的菸，只有自己想不想而已」。

飾演報社組長的楊謹華，將在棒球場跟同事姚淳耀大玩kiss camera，笑說如果真的跟老公進球場看球，被kiss cam拍到，一定會接吻，如果在國外可能就會瘋狂舌吻，而且老公一定會配合的。楊謹華劇中飾演政治線記者，查證新聞的過程讓她常常思考「自己到底是警察還是記者」。楊謹華表示，第一季的記者個性很剛硬，「非黑即白」，第三季就比較圓融。

她去年新婚，在現場頻被媒體關心何時蜜月、何時懷孕？她求饒：「終於知道自己在劇中角色上一直逼問人的樣子。」她最後只好望著天「要問祂啊」，回應說一切順其自然。民視《鏡子森林》倒數殺青的重頭戲，問到劇中媒體工作劇情與《我們與惡的距離》雷同，會不會擔心被比較？楊謹華表示，完全不擔心，好戲有被討論、發人省思都是很棒的事，自己接下《鏡子森林》這麼好的劇本，十分滿足，待這部戲殺青後，希望可以休長假跟老公去旅行。

(中時 )