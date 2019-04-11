受暖冬影響，台東縣梅產量銳減，損失超過千萬元，台東縣政府農業處公告6鄉鎮列入農業天然災害現金救助地區，農友即日起至19日可向在地公所申請；而台東縣政府也在10日啟動快速申請地籍謄本便民措施，讓申請災損救助的農民免於奔波，適用於這次的梅子災損申報，成為首批受惠農民。

台東縣今年梅子產量大減，全縣種植面積596公頃中，有238公頃受災，損失金額初估1000萬元，包括東河、海端、關山、延平、卑南及池上6鄉鎮均列入農業天然災害現金救助地區，即日可向在地公所申請。

另外，台東縣政府整合行政資源，10日由縣長饒慶鈴與鄉鎮市長簽署「幸福農民」宣言，饒慶鈴表示，台東每年常因颱風、焚風等造成農損，農民申請救助時常因地籍謄本過期或失效、必須再跑一趟地政事務所，耗費時間跟金錢。

她說，尼伯特風災期間，全縣申請農災農戶達9000多戶，公所申辦窗口被擠爆，而粗估農民因申請農災交通往返費用及無法工作的工資，高達1000萬元以上；此外，由於人口老化，農業已是高齡化產業，為體恤老農的辛勞，推出簡政便民措施。

地政處長處長沈碧恕表示，整合鄉鎮市公所及各地地政事務所行政資源，未來公所即可直接查閱並列印出申請人的「一類謄本」，若公所工作繁忙，也可傳真至地政所，地政所1日內會把地籍謄本送至公所，免去農損戶來回奔波勞碌，及早獲得救助金，迅速復耕復建。

(中時 )