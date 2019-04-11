為抗議「傳統領域劃設辦法」將私有地排除在外，原住民異議歌手巴奈駐紮在228和平紀念公園裡已長達777天。淡江大學蘭陽校園政經系主任包正豪在臉書分享巴奈的直播，巴奈和抗議者被駐警歧視說「原住民已經佔了便宜，還不知感恩」。而蔡英文總統也曾說：「有事就來找我」，這是同一個蔡英文，此時卻完全置之不理。

巴奈在《一起陪原住民族劃出回家的路》粉專貼文指出，4月2日，駐衛警察一邊卸下靠在圍籬上的雨傘，一邊說：「（國家）已經對你們原住民很好了！加分、補助，享受太多的優惠了！」這句不經思索的歧視言語，就如同插進指縫的小刺一樣又細又痠。這700多天，凱道部落只有少少的人，用實際的肉身和每日生活起居的規律表達訴求，但這些歧視，以及蘊含著歧視的政策仍無處不在。

巴奈幽幽說，在凱道700多天日子，巴奈歷經了2次閣揆上任、一次大選，台灣的政治熱門議題已經翻了好多圈，「沒有人是局外人」變成一句朗朗上口的口號，而凱道部落卻仍坐在二二八公園裡，試著想要跟台灣社會說明訴求。排除私有地的「傳統領域劃設辦法」粗暴推行，正如同這位二二八公園駐警的歧視言論一樣，反映了台灣社會真實存在的聲音，認為「原住民已經佔了便宜，還不知感恩」。

巴奈強調，如果我們是追求正義的國家，就不應該繼續讓歧視的言論，繼續在錯誤的基礎上生長。

包正豪在臉書感嘆說，有誰還記得呢？蔡英文曾說：「有事就來找我」，而也是同一個蔡英文，完全置之不理，甚至開始用國家暴力機構來驅趕。一個很小很卑微的訴求，還是被置之不理。他不明白為何還會有原住民選民會願意支持這個政黨.....。

(中時電子報)