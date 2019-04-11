哈利王子與梅根預計4月底、5月初迎來第一個孩子，生產倒數計時，除了生男、生女外，外界對於寶寶將如何取名也已經吵翻天，以下介紹可能的熱門選項及英國皇家命名的慣例。

哈利王子與梅根即將迎接第一個孩子，外界認為可能的寶寶名字出爐。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國皇室對於新成員的命名其實沒有正式規範，不過依照往例，皇家成員青睞以先祖名來取名，以向祖先致敬。因此現在國際賭盤上下注哈利王子的母親「黛安娜」（Diana），或是曾曾曾祖母瑪麗王后名字「維多利亞」（Victoria）為小公主名字的賭注最高，如果是小王子的話，則是「亞瑟」（Arthur）、「愛德華」（Edward）、以及哈利的祖父「菲立普」（Philip）這3個名字最為熱門。

另外，皇室成員通常喜歡以祖父母的名字作為中間名，因此，如果是女孩的話，中間名很有可能是「伊莉莎白」（Elizabeth），或者是梅根母親「多莉亞」（Doria）的名字；男孩的話，其他皇室成員最常用的是「亞瑟」、「喬治」（George）、「亞伯特」（Albert）、「大衛」（David）、和「查爾斯」（Charles）。

哈利和梅根也有可能遵循傳統，給孩子取多個名字，女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）就給每個孩子取了4個名字，所以查爾斯王子的全名實際上是查爾斯．菲立普．亞瑟．喬治（Charles Philip Arthur George），總共由4個名字組合而成，威廉王子的3個孩子全名同樣由3個名字組成。

外界關注哈利和梅根的孩子會不會有王子或公主頭銜，即便貴為英國皇室第7順位繼承人，這個皇家寶寶出生後也不見得能立即繼承頭銜，原因是喬治五世（George V）在位時立下了嚴格規範，只有資深的皇室成員能夠擁有「王子」、「公主」頭銜，不過這項規定也不是不能更動，2012年伊莉莎白二世就頒布專利特許證，給予威廉王子所有孩子王子、公主頭銜。

但是如果女王沒有頒布命令，專門收錄英國貴族文化與軼事的出版商「戴布瑞特」（Debrett's）發言人鮑貝莉-史考特（Wendy Bosberry-Scott）認為，新成員有可能沿用哈利的頭銜「鄧巴頓伯爵」（Earl of Dumbarton）或是「薩塞克斯女士」（Lady Sussex）作為稱呼；還有另一種可能是，哈利與梅根決定不給孩子頭銜。

至於何時會公布名字？一般來說女王、英國首相梅伊、所有大英國協成員領袖會最先得知，其次是皇室成員及梅根的家人。如果梅根在半夜生產，為了不驚擾大家美夢，生產消息將會被封鎖，直到隔天上午才公布，傳統上皇家新成員的名字會公布在白金漢宮的畫架上，正式對外宣告。

(中時電子報)