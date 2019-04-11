這幾天熱如夏，昨日中大武氣象站中午12:09已觀測到焚風現象，高溫達38.6度，今（11日）北台灣轉濕涼，高溫下將8～10度，週日（13日）全台都會有雨，待下週三（17日）才會有穩定好天氣。

變天了！今日東北季風稍增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移影響，北部地區及金門、馬祖有短暫陣雨，東半部、中部地區、南部山區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣。

氣溫方面，今日北部低溫約18、19度，高溫則在21到25度，其他地方早晚也有涼意，低溫約20、21度，至於高溫仍有26至30度。早晚溫差大，外出需記得保暖。

紫外線指數方面，澎湖為「過量級」；花東、苗栗以南為「高量級」；其餘地區為「中量級」。

至於民眾關心的空氣品質，因這波東北季風可能挾帶微量境外污染物，影響程度受降雨強度及持續時間而有所變化，預計花東為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭和離島為「普通」等級。

今日北部低溫約18、19度，高溫則在21到25度。（圖取自氣象局網頁）

(中時電子報)