春暖花開,緊接著又是溫馨五月,宇宙的洪流裡女人們以「韌性」改變世界的路徑,當然也能用「任性」保持自我初衷,彰顯永不妥協的堅強意念。在屬於女人的季節裡,誠品持續從不同面向提供「妳」滿滿的能量!誠品書店、誠品生活也在溫馨季節推出「韌性/任性女人節」,從甜點、購物、閱讀,讓你放縱地任性一次!

誠品書店即日起至4月30日舉辦What should we do Ask her女力書展,透由文學探討韌性女人內心覺醒與風格展現。(誠品提供)

誠品書店即日起至4/30舉辦「What should we do? Ask her!! 女力書展」,獨家限量陳列Gucci「《CHIME》雜誌」響應“CHIME FOR CHANGE希望響鐘”,邀請妳透過文學找尋「韌性」女人內心覺醒與風格展現!

誠品書店What should we do Ask her 女力書展展現「韌性」,獨家陳列Gucci《CHIME》雜誌響。(誠品提供)

隨著2017年美國女演員Aliyssa Milano於Twitter上以#MeToo標籤為女性性侵受害者提出聲援,相關女性自主意識、女權平等議題延燒全球各領域,誠品書店職人也觀察到歐美在非虛構類和虛構類書籍,以女性為主的出版品數近幾年明顯增加。

響應全球女性相關議題,誠品書店即日起至4月30日舉辦「What should we do? Ask her!! 女力書展」,五大推薦選書包含改變世界的10本書之一《安妮日記》首度問世的漫畫版《Anne Frank's Diary: The Graphic Novel》。

誠品生活南西推出#風格甜點地圖,將南西商圈中的台、日、法、美等道地甜點店一次匯集,給妳的味蕾最甜蜜的感受。_about KUAN_5_法國頂級 Beurre Échiré 艾許奶油酥餅禮盒。(誠品提供)

再「韌性」的女人也有想要逃離當個「任性」女人的時刻,妳有多久沒有好好犒賞自己了呢?誠品生活南西替妳蒐集了#風格甜點地圖,不僅有誠品生活南西2F「about KUAN」生活美學體驗的星級甜點、3F讓味蕾踏上雲端的「Flipper’s」奇蹟鬆餅。

還有網路秒殺的超美味千層蛋糕實體店「時飴」及赤峰街扛壩子限量甜點店「果昂甜品Illumine'」的水果塔及蛋糕卷,將南西商圈中的台、日、法、美等道地甜點店一次匯集,要給妳的味蕾最甜蜜的感受。

挺妳耍「任性」!誠品生活南西「#風格甜點地圖」給妳的味蕾最甜蜜的感受。(誠品提供)

