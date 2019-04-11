民進黨10日召開中執會，初選時程將延到立委提名完成，也就是5月22日後再作民調。初選之所以延後，美麗島電子報董事長吳子嘉爆背後玄機：蔡英文豁出去了，不搞到民調贏是不會放棄的。

吳子嘉分析說，民進黨初選延期是緩兵之計，以拖待變，如果蔡英文520就職演說民調上升，賴清德就掛掉了。而先讓立委初選提名過關，把立委初選與總統初選掛在一起也是變數，大家不敢表態，會瞻前顧後，等立委初選後就不用。英派的人一定會出來挺蔡英文，在權力結構下，立委會公開挺賴就會很少。

吳子嘉接受香港媒體《中評網》專訪時指出，蔡英文把初選當成權力結構的鬥爭，賴清德卻當成公平的比賽，中執會開會過程中，是由組織部提出建議，一開始由5人協調小組工作報告，協調小組提出建議延後。 總統府秘書長陳菊不親自提出建議案，而是由黨的組織部提出，就是要避免新潮流分裂。

吳子嘉直指，民進黨延後初選，信用已經破產，這也代表蔡英文已經豁出去了！要拚到她非當候選人不可，就是要取得連任代表權，只要權力關係沒變，蔡英文在初選永遠佔上風。

吳子嘉認為，初選延後，賴清德的反應也非常微弱，感覺毫無反擊能力。5月22日之後，如果賴清德的民調還是高，那黨中央會不會再延期呢？看來蔡英文不搞到民調贏是不會放棄的，遊戲規則現在是蔡英文在決定。

(中時電子報)