中華女足以3戰全勝拿下東京奧運亞洲區資格賽第2輪C組冠軍，11日凌晨帶著晉級第3輪的門票返抵國門，中華足協祕書長方靖仁親自接機。此行出征卡達10天，女將們最懷念的就是家鄉味，剛好接機的翻譯友人送上熱騰騰雞排，日籍教頭越後和男則感謝球員此行努力，「大家先好好休息，投入木蘭聯賽，為第3輪資格賽做準備。」

中華隊這次在徵召不順的情況下，仍以3戰全勝昂首晉級，其中第2戰對陣菲律賓，從0比2落後上演驚奇逆轉秀，反以4比2勝出，更讓全隊士氣和自信大為提升。隊長王湘惠就說，過去從來沒有國際賽先輸兩球、再倒贏兩球的經驗。

「當時開賽後因為同樣的錯誤連失兩球，真的很慌，但大家都知道這場比賽的重要性，輸了就無法晉級，」王湘惠說，上半場結束前靠12碼球扳回1城，讓大家心情篤定不少，再靠對手烏龍球和包欣玄的折射進球反超，更有種「氣在中華隊這邊」的fu，如願拿下關鍵逆轉勝。

王湘惠指出，這次少了多名資深老將，但包括林慈慧等幾名年輕小將，都踢出不錯的膽識。至於相隔9年重返國家隊的曾淑娥，則以經驗稱職扮演攻擊樞紐，也大大加分。阿娥完成即刻救援任務，賽後就飛回克羅埃西亞的母隊報到。

中華女足凱旋歸國，全隊在桃園機場合照留念。（李弘斌攝）

迎來生涯首次正式國際賽的大三門將廖玟淇，則說自己真的很緊張，特別是對菲律賓先因自己的出擊失誤丟球，心情非常自責，幸好隊友後來進球逆轉。最後一戰對伊朗，一開始面對對方多次自由球攻擊，有驚無險擋下，包欣玄、陳燕萍隨即在開賽10分鐘後連進兩球，才讓她的壓力完全解除。

包欣玄這次再次扮演奇兵，對菲罰入12碼還以折射破門，對伊朗更梅開二度，她笑說自己已經3個月沒有踢球。而對伊朗殺入禁區被門將鏟倒，拿到12碼球的卓莉萍，則穿著拖鞋搭機和入關，原來是腳踝被鏟傷腫了起來，但獲勝晉級都很值得。

中華女足闖入第3輪，在東京奧運亞洲區資格賽進入到8強階段，接著分成兩組踢單循環，再取4強決定最後兩張門票誰屬。中華隊下階段可能碰上澳洲、中國大陸或南北韓等強敵，比賽預計在明年初進行。

中華女足凱旋歸國，中華足協祕書長方靖仁（左）到桃園機場接機，並將聘書頒發給總教練越後和男。（李弘斌攝）

(中時電子報)