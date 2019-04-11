◎中國時報

●民進黨總統初選確定進入延長賽！中執會昨經過3小時討論後，宣布在不改變流程及初選機制下，協調期拉長至5月22日、黨內立委初選完成後，再做總統民調。蔡英文總統表示，黨處理初選的任何思考和做法，她都尊重；前行政院長賴清德則強硬表示，「深感遺憾，但參選到底。」

●國民黨主席吳敦義保留「萬分之一可能」參與黨內總統初選，引發「球員兼裁判」的疑慮。昨天中常會召開前，吳敦義終於鬆口說，「我沒這個意願！」他強調，作為黨主席唯一的目標，就是推舉品德、操守、能力、經驗都無懈可擊且最有勝利機會的人，贏得政權、重返執政。

●國民黨主席吳敦義在中常會正式表態，不會競逐2020大位，讓黨內提名紛擾的化解，有了一個新起點。面對徵召最強候選人，爭取重返執政的急切呼喚，已無理由阻擋，停止初選、儘速徵召是最大共識，黨中央應速回應民意。

●藍營基層盼黨中央直接徵召高雄市長韓國瑜的呼聲越來越強，中常委姚江臨說，現在大家對最強人選已有共識，國民黨裡面無論是誰，沒有人比勝選還大，不辦初選才是國民黨的上策。

◎旺報

●大陸軍機上月底到海峽中線以東飛行，大陸國台辦發言人馬曉光10日表示，這是年度訓練計畫內的「正常安排」，也指維護主權和領土完整是解放軍的職責；對於美國在台協會證實自2005年就派美軍進駐，馬曉光重申，堅決反對美方與台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

●大陸解放軍軍機越過海峽中線，美國國務院亞太事務首席副助卿墨菲（Patrick Murphy），當地時間9日出席美國智庫《台灣關係法》40周年研討會閉幕演說，對此表示大陸正在改變現狀，也對變化表示擔憂。國防部長嚴德發10日則說，共軍蓄意逾越這條線，就是侵害國防安全，並非自由航行。

●在廈門的台胞社區主任助理，被蔡政府認定違法並開罰，國台辦發言人馬曉光10日直言「欲加之罪，何患無辭」，也批評陸委會主委陳明通的「禽獸說」，說明他們眼裡沒有民生疾苦，踐踏人民利益，他認為「與青年人為敵，絕不會有好下場」，無論蔡政府如何造謠抹黑大陸，都擋不住越來越多的台灣青年來大陸發展的腳步。

●最近網上流傳大陸正在大舉購買台灣臉書帳號的官方粉絲頁，引起輿論憂心，大陸國台辦發言人馬曉光10日對此表示，這是自導自演的假新聞。完全是為升高兩岸對抗而尋找藉口，愚弄不了廣大台灣民眾。對於日媒連日揭露的「李登輝密錄」，馬曉光說更多的還是一面之詞，至於兩岸現在還有沒有可能再有祕密溝通管道，他說兩岸溝通聯繫要建立在九二共識反台獨的政治基礎上進行。

◎工商時報

●上市櫃公司3月營收10日出爐，單月營收2.80兆元，月增29.3％，年增0.83％，正式脫離營運谷底，累計第一季營收7.95兆元，亦微幅成長0.83％。展望後市，在華為P30新機拉貨及原物料價格走揚帶動，4月將優於3月。

●上月才意外宣布將在9月重回銀根寬鬆模式的歐洲央行（ECB），周三召開例會後一如預期，除維持基準利率不動，並且重申將維持現行低利率至少到年底。

●大陸近期推出對外開放市場的措施，對台商持續開綠燈，繼台商可比照《外商投資法》之後，即將推出的科創板也對台資企業招手。大陸國台辦發言人馬曉光10日表示，大陸始終支持台資企業在大陸上市，台資企業在科創板上市「沒有任何障礙」，享受與大陸企業同等待遇。

●15家上市櫃金控公司第一季獲利報佳音，累計稅後盈餘865.98億元，優於市場預期，獲利王為國泰金的133.3億元，其次是富邦金124.5億元，第三名中信金110.74億元，前三強均破百億元大關。

(中時電子報)