文創抬頭！劇場、表演藝術更需要被肯定！2019廣藝基金會第一屆廣藝表演《金創獎》開放申請，相挺各類型未曾公開發表的全新表演藝術展演，申請期限至4月15日截止，為創意提供實現的獎助投資辦法，更為夢想打造更寬廣的世界舞台。

廣藝基金會辦理《金創獎》？它和以往的委託創作補助辦法有什麼不同呢？廣藝基金會執行長楊忠衡表示：「金創獎就是一個結合投資平台跟長期推廣經營的獎助辦法。」《金創獎》最大轉變，在於從消極補助轉為積極投資，試驗更精密的專業分工，促進活絡的互動互助。

基金會希望扮演創作者到運營者之間的媒合角色，透過《金創獎》甄選傑出創作計畫，得獎者可以得到試演機會。如果通過試演評核，則進一步獲得創投資金，籌備正式演出。廣藝將媒合國內、海外投資者、策展人和表演公司，尋求最大演出機會。讓作品有機會從一開始就得到良好的演出和推廣渠道，不讓好作品輸在起跑線上。

觀察表演藝術市場多年的楊忠衡認為，不止是先進國家，鄰近的韓國、大陸近年都興起新的表演生態，在政府及企業投入資源下，從創作、表演到運營，產生「高度分工」的情況，「IP授權」、「投資平台」也成為流行的熱門用語。

推出《金創獎》此舉除打破傳統補助的定義之外，也證明表演市場規模已經不容忽視，希望創新模式能成為更多藝術家圓夢的通路，也能協助更多好作品得到更大的推廣。第一屆表演《金創獎》徵件已開跑，期待各方佳作踴躍投件，只要一份傑出的創作計畫，一部好作品就有誕生的可能。

(中時電子報)