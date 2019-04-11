惡搞民進黨中執會通過初選延後，賴清德最不想點開看的LINE訊息有這些。（圖/老天鵝娛樂 授權使用）

民進黨中執會通過初選延後到5月22日，先前呼籲不希望更改遊戲規則的前閣揆賴清德在臉書回應，深感遺憾，「不畏橫逆、 不改初衷、參選到底」。對此，臉書粉絲專頁「老天鵝娛樂」做了一張「賴清德最不想點開的訊息」哏圖吐槽此事，因藏有許多亮點，讓許多網友看了紛紛按讚、留言吐槽。

「民進黨內總統初選延後！民進黨中執會通過總統初選延至522之後再做民調」，「老天鵝娛樂」將賴清德的反應，作為KUSO的對象，創出一張LINE聊天室的圖，用來惡搞一張賴清德：「家家有本難念的經」。

賴清德的LINE訊息被惡搞，顯示出10日那一天民進黨中執會通過初選延後，想必是賴清德的LINE會馬上挑出這些人找他講話，而這些都是賴清德最不想點開的訊息。其中，當然要讓謝龍介當第一煩人精，隨時都要找賴清德聊天，未讀訊息甚至多達「669」，令人噴笑的是，他還被惡搞要化身為「腦公」，比喻謝、賴兩人從台南市就建立的情誼。

蔡英文來訊表示「你難到不知道只要進入初選我們就沒贏過...」，這句惡搞點出蔡賴對撞代表民進黨的矛盾，兩人之間仍需持續「喬下去.」，而民進黨主席不知道又會傳來了什麼「消火的貼圖」。

吳敦義也被「老天鵝娛樂」狠狠開了一把玩笑，只用「海豚」圖案就可以代替，然後讓他對賴清德說，「我都不選了你還爭？」館長也被「老天鵝娛樂」惡搞名字是「卍煞氣a館長卐」，充滿了中二風，讓他來訊「幹XX特赦阿扁衝殺小」，則是用來反諷賴清德上館長直播時的對談內容。

看到這樣有哏的KUSO圖，許多網友看了馬上噴笑，紛紛留言跟著吐槽，有人說「看來小英真的很怕初選欸」、「只有龍介被靜音ㄟ」、「沒人忍受得住龍介磨人小妖精的奪命連環叩」、「其實是怕被同事發現有“腦公”~😆」、「龍介真愛 他還被靜音」、「不耐戰那個太色情了」、「海豚哥的ID也太可愛了啦❤❤❤」、「看到館長笑了」、「館長89個未讀國罵XD」、「不管小編嗑了什麼，都給我來一點」。

(中時電子報)