花蓮凌晨規模3.4地震 最大震度4級 05:232019/04/11 中時電子報 高德順 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮凌晨規模3.4地震(圖/中央氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮地區這幾天搖不停，今天凌晨又發生一起規模3.4地震，最大震度花蓮縣太魯閣4級。 根據中央氣象局最新資訊，11日4時26分發生一起芮氏規模3.4的小區域有感地震，震央位於花蓮縣政府北方14.9公里、花蓮縣秀林鄉，深度15.8公里。 最大震度花蓮縣太魯閣4級；南投縣、宜蘭縣2級。 (中時電子報) #花蓮 #地震 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 輔導畜牧糞尿資源化處理 花蓮縣成果全國第一 11:542019/04/09 生活 23：13花蓮規模5地震 民眾驚醒：嚇得我逃下床 23:292019/04/09 生活 嚇壞!花蓮深夜地震搖幌長達5秒 00:132019/04/10 生活 減稅促消費 為陸全年經濟打底 04:092019/04/10 生活 花蓮縣警局長 升任國道警局副局長 04:102019/04/10 生活 5小時連2震！清晨4：24花蓮吉安4.7有感地震 04:452019/04/10 生活 清晨06：57花蓮規模4.9地震！太魯閣4級、台北1級 07:062019/04/10 生活 隔一年花蓮地震又餘震 網：抖整晚 07:172019/04/10 生活 花蓮4連震 氣象局：2次是去年0206的餘震 09:432019/04/10 生活 地震頻傳 徐榛蔚：花蓮一切安好 20:082019/04/10 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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