花蓮地區這幾天搖不停，今天凌晨又發生一起規模3.4地震，最大震度花蓮縣太魯閣4級。

根據中央氣象局最新資訊，11日4時26分發生一起芮氏規模3.4的小區域有感地震，震央位於花蓮縣政府北方14.9公里、花蓮縣秀林鄉，深度15.8公里。

最大震度花蓮縣太魯閣4級；南投縣、宜蘭縣2級。

(中時電子報)

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