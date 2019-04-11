火金姑滿天飛！一閃一閃亮晶晶！賞螢季開跑！春夏交替的4~5月是賞螢的好時機!這個季節前來台南賞螢區可以見到滿山遍野的螢火蟲，一閃一閃在黑夜中有如繁星，美不勝收！「2019台南楠西梅嶺賞螢季」將於4月20日(六)開幕外，餘白河南寮、新化林場、南化關山等由民間自辦之賞螢活動均將開跑，除梅嶺賞螢活動外，各區賞螢導覽活動皆採付費、限額、須事先預約報名以兼顧觀光與生態保育的方式辦理。

白河南寮螢火蟲盛況。（圖取自台南旅遊網官網）

一、2019南寮農村賞螢季

由台南白河區的南寮農村文化協會舉辦之「2019南寮農村賞螢季」活動期間為4月12日至5月31日，每週一至四每日一梯次(19:30)，每週五至日每日三梯次(19:05、19:30、19:50)，每日限300個名額，活動只限電話報名。相關訊息請洽南寮農村文化產業協會(06)6822977)。此外，今年西拉雅風景區管理處也整合關子嶺在地業者推出賞螢相關優惠。

螢火蟲為你照亮夜晚的道路。（圖取自台南旅遊網官網）

二、新化林場

新化林場是最靠近台南市區的平地賞螢地點，不必長途跋涉舟車勞頓，且步道平緩安全，也是適合親子的賞螢行程。新化林場的螢火蟲季活動於4月12日至5月11日的每週五、六、日晚上推出「夜間觀察賞螢」導覽行程。洽詢電話(06)5900022，或至新化林場官方網站查詢。

三、南化關山

而被稱為台南賞螢祕境、地處偏遠的南化西阿里關，是南化區關山里舊稱，以黑糖產業著稱，由於路途遙遠，自然環境破壞小，螢火蟲生態也因此獲得保護，係由社區自發性維護。觀光旅遊局表示關山相當偏遠，道路狹隘，不建議自行開車前往，目前當地賞螢活動已經展開，社區提供需預約之接駁服務，且總量管制每日不超過150人，，相關資訊可洽詢關山社區張興發先生，聯絡電話0937-663197。

楠西梅嶺螢火蟲盛況。（圖取自台南旅遊網官網）

台南觀光旅遊局表示，至楠西梅嶺、新化林場、南化關山賞螢的民眾，可順遊江家古厝、永興吊橋、玄空法寺、龜丹溫泉、新化老街、虎頭埤風景區、玉井、走馬瀨農場等周邊景點，然後上山吃美食及賞螢。

至白河南寮賞螢的民眾，白天可以至鄰近東山區175咖啡公路品嚐咖啡，或享用以咖啡、龍眼入菜特色料理，或至關子嶺吃甕仔雞等山產美食，順遊水火同源、碧雲寺、大仙寺、好漢坡等周邊景點，或者選擇住宿關子嶺，好好享用獨有的泥漿溫泉。4~5月就讓台南各地之賞螢活動帶給大家一趟充滿生態、美食、文化兼具的豐富旅程。

(中時電子報)