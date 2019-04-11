蔡英文在臉書以及LINE上特別強調「#這是一場捍衛執政價值的選擇」。（圖/翻攝蔡英文FB）

賴清德自從突襲式宣布參選總統後，雖落淚喊出不願傷害蔡英文，但是，誰來代表民進黨參選總統之位，現階段對這2人來說，想必都是很想要自己拿下這張「門票」。蔡英文隨後也在社群媒體上發布她的看法，重申這是一場捍衛執政價值的選擇，而執政，是為了台灣前途的堅持。許多網友看到蔡英文又套用了「OO價值」這個口號，全都笑瘋了，群起超不客氣地開酸了。

蔡英文在臉書以及LINE上特別強調「#這是一場捍衛執政價值的選擇」，她說，「執政，是為了台灣前途的堅持，為了改革理念的實現。從做總統第一天我就知道，這條路會很艱辛，我一定遍體鱗傷。我的傷口，當然是國民黨和反對者攻擊的破口，但是如果大家一起來捍衛執政的價值，歷史將會證明，因為堅持改革和主權，現在的傷口，將是未來公道評價的勳章」。

2008之前，出任民進黨主席或競選總統，「從來不是我期待的人生選項，爭權謀位更不是蔡英文的個性。過去，當歷史的責任和使命擺在眼前，不管如何艱難，我不曾退縮怯戰」。

蔡英文接著強調，這場初選，應該是「捍衛執政價值」的選擇，而不是「自我否定執政」的選擇。 初選，目標不是誰的輸贏，而在打贏大選。蔡英文認為，「今天我是身受人民託付的總統，我很清楚自己最重要的責任是什麼：捍衛國家主權、捍衛執政價值、捍衛本土政權。做好總統每一天的工作，這就是我的任務」。

蔡英文的捍衛執政價值說，也被網友轉傳到PTT上分享，卻吸引一大票人看了笑翻，出言開酸蔡英文「2018創造一個台灣價值輸了幾百萬票，2019你又創造一個執政價值，你怎麼這麼多價值」，其他人看了也諷刺，「捍衛什麼執政價值，1124大敗認個錯很難嗎，大小姐」、「吃相難看！還在那邊裝無害文青，什麼捍衛執政價值？噁心」、「創一堆口號、意識最會」、「想必賴清德有台灣價值卻沒有執政價值」、「這傢伙任內發明了多少價值？厲害了」、「台灣價值、台灣精神、執政價值，吱障覺青請幫忙解釋」。

還有人表示看熱鬧，「看網內互打好開心XD」、「看得我很開心 現在底下英粉到處狂嘯」、「大家該儲值囉」。

(中時電子報)