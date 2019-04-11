高雄市長韓國瑜訪美，將在哈佛大學發表演講，但卻遭民運人士王丹質疑是假的！對此，隨行官員和中山大學政治所教授廖達琪還原真相，指哈佛不但有邀請，更提出可進行「公開」及「閉門」兩場演講，最後韓因時間緊迫選擇閉門演講，也較能深入討論。

韓國瑜9日赴美，將在哈佛大學費正清中心發表演說，但王丹卻在臉書發文，指他是費正清中心合作研究員，卻從來沒接到韓國瑜要去演講的通知，質疑韓自行放話，「根本就是唬爛」；對此，高市府出示費正清中心的正式邀請函，反批王丹「如同井底之蛙，自己沒看到的就以為世界不存在」。

據《聯合報》今報導，隨韓出訪的官員和學者廖達琪皆表示，哈佛學者確曾邀請，並提出演講方式是公開還是閉門，或可各舉行一場，供韓國瑜選擇；因韓國瑜認為時間匆促，最後只選擇閉門座談會議。。

廖達琪表示，到哈佛就是大家愉快的交流，大家交個朋友，沒有像王丹說得那麼複雜。王丹是沒事找事做，無非就是希望外界能關注他罷了。而且說這些酸言酸語，對社會沒什麼益處。

(中時電子報)