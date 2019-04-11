韓國瑜過去在競選高雄市長期間，得許多貴人相助，其中曝光度最高的就屬競選發言人侯亞寧，9日晚間，他在臉書貼出參選聲明，表態正式投入國民黨2020高雄市立委第一選區黨內初選，並將挑戰同為時任高雄市長落選人陳其邁的精選發言人、現任民進黨立委邱議瑩。

侯亞寧在聲明中提到「今天4月9日，對我來說，是特別有意義日子，就在去年同一天，當時擔任國民黨高雄市黨部主委的韓國瑜，正式宣佈參選高雄市長，從這一天開始，選戰正式鳴槍」，他表示「過去一年，我有幸擔任高雄市黨部發言人及韓國瑜競選辨公室總協調，一路從高雄市最偏遠的桃源區等山區一一拜訪，走偏了38個行政區，我們看到高雄的願景，也看到散佈在各區的珍珠，等待我們去發掘，讓它發光發亮」。

他認為，「高雄市立法委員第一選區，有14個行政區，包含大樹區、美濃區、旗山區、大社區、燕巢區、阿蓮區、內門區 、六龜區、杉林區、田寮區、甲仙區、那瑪夏區、桃源區及茂林區，面積約佔高雄市三分之二面積，幅員遼闊，農產相當豐富，有世界知名的鳳梨、玉荷苞荔枝、蜜棗等等，還有豐富的觀光資源及人文特色」。

侯亞寧強調，「這就是我們所稱的蛋白區，蘊涵精彩的農特產及各種觀光資源，我願當一個穿針引線的線，將這些珍珠串起來，成為一條璀璨的珍珠項鍊，讓世界看到它的美麗，也提升地方更多的經濟價值。市長的政見，我將一起幫忙實現，為了地方永續發展及台灣下一代的出路，我決定投入參選國民黨高雄市第一選區的立委初選，未來進入立法院，一定不忘初心，永遠和民眾站在一起」。

回顧侯亞寧在去年競選期間與邱議瑩曾短暫交過火。邱議瑩當時在群組貼文，質疑韓國瑜「投資高雄給一萬個機會就陪睡」的說法是污衊女性，對於外界指控，她仍不斷強調自己「沒有失言、沒有做錯事」。時任藍營黨部發言人的侯亞寧就駁斥邱議瑩斷章取義，為韓國瑜澄清一些不實謠言。

侯亞寧曾擔任過平面報紙和電視台的記者，並陸續擔任國民黨高雄委員會第三組總幹事、韓國瑜競選發言人、高雄市黨部發言人、民眾日報執行副社長、現任高雄市政府交通局機要秘書兼府會副聯絡人。

(中時電子報)