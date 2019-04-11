檢調偵辦壘球協會副祕書長畢鈞輝，去年受國家運動訓練中心委託，承辦中華女子壘球代表隊赴美訓練採購案，被控勾結運佳旅行社浮報70多萬元經費，昨約談畢鈞輝、運佳旅行社前負責人即中華奧會副主席蔡賜爵等人說明，今凌晨訊後諭令蔡賜爵以20萬元交保、畢鈞輝30萬元交保，其餘4人各以5萬至10萬元不等金額交保。

教育部體育署下轄的國家運動選手訓練中心，去年間編列347萬元經費，委託中華民國壘球協會辦理赴美移地訓練的採購案，由運佳旅行社得標。檢調接獲檢舉，指壘協副祕書長畢鈞輝涉嫌勾結旅行社浮報價格70多萬，涉嫌貪汙。

台北地檢署昨指揮調查局高雄市調查處搜索壘球協會、旅行社4處地點，約談壘協副祕書長畢鈞輝、職員及旅行社前負責人蔡賜爵8名涉嫌人及1名證人到案。

檢方訊後，諭令蔡賜爵以20萬元交保、畢鈞輝30萬元交保，另4人各以5萬至10萬元不等金額交保，另2人及1證人請回。

(中時 )