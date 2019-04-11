檢調偵辦壘球協會副祕書長畢鈞輝，去年受國家運動訓練中心委託，承辦中華女子壘球代表隊赴美訓練採購案，被控勾結運佳旅行社浮報70多萬元經費，昨約談畢鈞輝、運佳旅行社前負責人即中華奧會副主席蔡賜爵等人說明，今凌晨訊後諭令蔡賜爵以20萬元交保、畢鈞輝30萬元交保，其餘4人各以5萬至10萬元不等金額交保。
教育部體育署下轄的國家運動選手訓練中心，去年間編列347萬元經費，委託中華民國壘球協會辦理赴美移地訓練的採購案，由運佳旅行社得標。檢調接獲檢舉，指壘協副祕書長畢鈞輝涉嫌勾結旅行社浮報價格70多萬，涉嫌貪汙。
台北地檢署昨指揮調查局高雄市調查處搜索壘球協會、旅行社4處地點，約談壘協副祕書長畢鈞輝、職員及旅行社前負責人蔡賜爵8名涉嫌人及1名證人到案。
檢方訊後，諭令蔡賜爵以20萬元交保、畢鈞輝30萬元交保，另4人各以5萬至10萬元不等金額交保，另2人及1證人請回。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。