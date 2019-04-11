國民黨主席吳敦義昨（10）日在中常會宣布，沒有意願參選2020的總統選舉。國民黨基隆市黨部主委暨立法委員擬參選人黃希賢表示，吳主席的智慧、高度、胸襟、和對黨的忠誠，深植全黨敬佩，如此付出應獲得尊重，接下來的黨內總統候選人提名作業程序，不該再被攻擊抹黑或汙名化。

黃希賢表示，吳敦義在2年前國民黨最艱困的時刻接任黨主席，擔負起每月3500萬的黨務籌經費，肩負振興國民黨的使命，對抗民進黨的打壓，以及黨員希望的付託。

黃希賢說，他也是在國民黨最艱困的時候，去年4月銜命接任基隆市黨部主委一職，目的就是要喚回基隆國民黨的支持者們失去許久的信心，為重新贏得政權、重返執政而努力。

「敬佩吳主席！」黃希賢進一步說，吳主席的智慧、高度、胸襟、和對黨的忠誠，以及捍衛中華民國的堅貞決心，深植全黨敬佩，主席如此的付出應獲得尊重，接下來的黨內總統候選人提名作業程序，不該被攻擊抹黑或汙名化。

話鋒一轉，黃希賢也強調，目前民調最高的是高雄市長韓國瑜，也是基層民意的期望，如韓國瑜有意願出來選總統，他一定挺到底，所以在第一時間表達支持，且相信黨部全員一定也支持。

他最後提到，此刻全黨同志應拋開私見，全力支持黨提名的總統候選人和立法委員候選人，在明年1月11日大選中大獲全勝。

(中時 )