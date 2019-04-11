搭大眾運輸工具真的要有公德心，一名男大生日前在高鐵站男廁洗手，驚見一名下半身赤裸的6旬熟女，用洗手台的水沖洗屁股，不僅如此，熟女還瘋狂甩髒水，讓男大生崩潰直呼超噁。

「今年最噁的一件事！」，該名男大生在《Dcard》崩潰發文，表示日前在高鐵站廁所洗手，從鏡子反射看到一名年約60歲，褲子半褪的阿姨走到洗手台，她疑似剛上完廁所，褲子尚未拉起，正當男大生看傻眼時，阿姨下個舉動讓他一秒崩潰…。

男大生不久後看到，阿姨竟然在洗手台洗屁股，正當他體恤阿姨可能沒帶衛生紙應急，下個瞬間阿姨甩手，水花四濺，讓男大生崩潰，立刻飛奔衝出廁所，擔心自己被阿姨甩出的水花濺到，頓時潔癖發作想進行全身消毒，直呼「草她馬的差點把晚餐都吐出來…。」

網友也大感不可思議，留言「好恐怖」、「這社會病了」、「我的晚餐不想吃了」、也有人留言「沒有人發現一個bug嗎，高鐵的廁所是會有衛生紙的，不需要自備阿…」、「現在有些台灣餐廳和觀光景點的廁所馬桶，旁邊也會有水管跟小蓮蓬頭，大家可以觀察看看，那個不是拿來洗地板而是給不同習俗的人用的喔」。

(中時電子報)