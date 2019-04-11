日前歐陽娜娜發表「我是中國人」言論，引發兩岸網友隔空交火，沒想到一則Instagram貼文提及「『阿六仔』滿到炸開的地方」，驚見許瑋甯按讚，此舉引發大陸網友不滿揚言封殺，對此她在微博澄清道歉，表示將關掉Instagram嚴格反省。

許瑋甯微博PO文認錯，表示犯了奇蠢無比的錯誤，平時在Instagram習慣看圖不太仔細看文字，這次依舊是看圖就習慣點了讚，等看清內容後簡直想抽自己大嘴巴，因為平時最討厭這樣的言論，也為自己愚蠢行為向大眾致歉，隨後她表示：「我的祖籍在中國安徽蕪湖，現在家人都搬到南京，這些年不僅回去尋根，也很珍惜有家的感覺，海峽兩岸都是一家人，無論走到哪裡，都讓我有家的歸屬感」，認為身為混血兒的自己，自然比別人更需要身份認同和歸屬感。

許瑋甯微博全文。(圖/許瑋甯微博)

她表示未來會更加謹言慎行，未來將關掉Instagram帳號嚴格反省，並且將督促自己嚴格反省，也再次向所有朋友致歉，不過大陸網友似乎不太領情，怒斥許瑋甯賺人民幣之餘還罵大陸人，根本就是個雙面人，但也有粉絲出來緩頰，認為許瑋甯都這麼真誠道歉了，難道不能放過她嗎?

(中時電子報)