網友留言。(圖片翻拍自批踢踢)

影》王世堅密會美魔女 網：真男人！

台北市議員王世堅9日二度遭狗仔直擊在車內密會熟女，且互動「親密」。對於再度傳出桃色風暴，王世堅激動表示，他和女方是認識20多年老友，難道他都沒有交朋友的權利！不過，網友卻認為王世堅選民服務真好，大讚王是真男人呀！

王世堅9日二度遭狗仔直擊在車內密會熟女，不僅遭拍到兩人在車內共享豆花，還被發現違停、闖紅燈等違規行為。對此，王世堅激動表示，對方是他20幾年的朋友，買東西給他吃有什麼不對，難道他沒有交朋友的權利嗎？更痛批狗仔偷拍行為沒人性、不要臉！

不過，批踢踢網友卻表示，「地方的媽媽需要選民服務」、「世堅真男人」、「我真心佩服王議員的愛心，其他人都看錢才能請來跑腿」、「又來世堅情嗎」、「吃豆花兼吃豆腐，好樣的」、「問世堅情為何物?直教人死性不改！不會拗就不是D黨人」、「對阿，吃豆花有什麼好拍的，下次上摩鐵再拍就好」、「堅哥一向敢做敢當說話算話，堅哥既然厲聲喊冤以及撻伐狗仔，我絕對相信！對於卑劣又陷人於不義的偷拍行徑，端賴全民撻伐遏止，以保障每個人的生活自由」！

(中時電子報)