說話像放屁恐是真的！有營養師指出，不少人怕尷尬會選擇憋屁，但若忍著不放，最後屁可能會從口腔跑出來，且憋屁不僅容易造成腹痛、便秘等問題，長期下來甚至可能導致腸穿孔等嚴重後遺症。

據《The Conversation》網站報導，澳洲紐卡索大學營養學教授克萊爾·科林斯指出，若一直忍著屁不放會造成腹脹（abdominal distension），導致部分氣體通過腸壁重新吸收到循環中，再經由口腔溢出。

科林斯表示，憋屁除了會感到不適之外，長期下來會造成腸道壓力，還可能引發如憩室炎（diverticulitis）等症狀，不僅會腹痛、便秘、頻尿、腹瀉，還可能會造成腸穿孔，嚴重時將使糞便外滲。

科林斯指出，正常人通常一天會放8次屁左右，通常早上的頻率會比晚上高，而屁的來源可能是吃東西時吞下的空氣，也可能是食物消化所產生的氣體，她建議，只要有屁就要放，可以到廁所等不怕尷尬的場所，千萬不要憋著。

(中時電子報)