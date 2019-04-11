隨著湖人籃球事務總裁魔術強生辭職，到底由誰接任自然成為熱門討論話題，《ESPN》權威記者沃納洛斯基11日爆料，這個職位目前最可能人選將是勇士總管邁爾斯，畢竟交給這名一手打造勇士王朝的人操盤，或許湖人復甦有望！

「湖人高層仍是當前最具吸引力的球隊管理層工作之一，甚至在整個職業運動範疇之內，在那裡你仍有機會大獲全勝，」沃納洛斯基說，「你將聽到的人選之一將是勇士總管邁爾斯，珍妮巴斯第一通電話該打到加州，看看能否挖走他。」

生涯初期當過球員經紀人的邁爾斯，2012年正式接任勇士總管職位，更開啟勇士輝煌重建之路，除了2014-15年球季簽下科爾擔任勇士總教練，更在那個球季結束後，拒絕用克雷湯普生跟騎士交易洛夫，從此打造出近年勇士王朝。

「湖人的地理位置、史坦普中心、歷史與位處洛杉磯，他們仍是籃球世界的名牌，」沃納洛斯基表示，「但他們從未把那個管理階層職位對外界開放，假如他們這樣做了，就會發現不少聯盟高管都會努力追求那個職位，只要條件合適的話。」

(中時電子報)