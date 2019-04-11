新北市議員唐慧琳上節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

2019.04.10新聞深喉嚨 蔡賴硬碰硬！「初選必敗論VS.初選到底」DPP兩太陽互焚？

民進黨中執會昨日(10)通過，二度延長總統初選日程，改到5月22日立委初選結束後進行。前行政院長賴清德深表遺憾，更指出黨中央未徵詢他的意見；儘管不認同，亦不改初衷參選到底。 藍營新北市議員唐慧琳怒嗆總統蔡英文，當初就該叫民進黨黨主席卓榮泰直接徵召現任總統；怕人挑戰又要辦初選，「這個就叫做既要做什麼，又要貞節牌坊！」

賴清德在民進黨中執會通過初選延期後，臉書發《不畏橫逆 不改初衷 參選到底》一文，列出三大心聲，表示自己深感遺憾、痛批有違黨內引以為傲民主機制、無奈決議前未徵詢自己意見，最後更表示自己「堅定走完民主程序的決心也沒有改變」。

唐慧琳上節目《新聞深喉嚨》，重砲抨擊蔡英文：「口口聲聲說他不怯戰，不怯戰就照初選制度走下去啊！就戰、就戰！就是怯戰！你不怯戰！你就戰嘛！問題是什麼？問題是我對他最不爽的一個地方在於，你明明就怯戰！既然你怯戰，你當時就應該教卓榮泰說，『直接徵召現任總統！』」

不僅如此，唐慧琳更毫不留情加碼爆嗆蔡英文：「你還要搞一個初選制度，在那邊好像表現得我很勇敢！我不怯戰！然後結果有人出來報名了，你說抱歉初選我不要了！這個就叫做既要做什麼，又要貞節牌坊！」

(中時電子報)