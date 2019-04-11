百歲人瑞是如何常保健康？日本健康節目「大家的家庭醫學」採訪103歲的澀谷女士，貼身觀察她健康的秘訣。年紀過百的她，卻保持著20歲年輕人的腸道環境，是因為她平時的5種生活習慣：細嚼慢嚥、每天一定會外出、保持飲食豐富性、常洗手、規律的生活。

1細嚼慢嚥

早安健康報導，澀谷女士每吃一口飯，都要嚼30下、甚至更多。日本審美齒科權威石井智子指出，細嚼慢嚥可促進唾液分泌，刺激腸神經，增加腸內細菌活動。並釋放耳下腺中的回春荷爾蒙腮腺素，可維持骨骼、內臟健康以及抗氧化作用。

2每天都要外出

澀谷女士就算高齡103歲，也要每天外出，不管是爬樓梯、走路都可，藉此促進血液中的糖分代謝，保持柔軟、年輕的血管。

3飲食的豐富性

澀谷女士愛打麻將，總是帶著便當出門打幾圈，且便當菜色豐富，有蛋有飯，以及雞肉、醃蘿蔔、滷香菇等發酵食品、膳食纖維和碳水化合物，讓腸內細菌活化，維持好的腸胃環境。

4勤洗手

澀谷女士回家後、打麻將前都會先洗手。因為洗手是預防血管老化最重要的一環，也能杜絕細菌、不怕生病，若不洗手被細菌感染後，免疫細胞會抵抗，這時血管會產生發炎反應，受到損傷。

5規律生活

澀谷女士每天過著規律生活超過30年，不僅能讓腸內保持放鬆，更能打造益菌容易活動的環境。

(中時電子報)