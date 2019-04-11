飛來艷福不是福！台北一名張姓女子因缺錢花用，竟誘騙在交友軟體認識的一名林姓男子，主動表示想發生性關係，卻要林男幫她繳房租、幫父親還債，林男一時暈船，陸續給了張女23萬餘元，最後不但沒上床，錢也拿不回來，這才驚覺受騙提告。

檢警調查，張女去年5月間認識林男後，兩人開始聊天，言談中發現林男很想要交女朋友，沒幾天後就大膽示愛，表示願意與他發生性關係，林男一聽心花怒放，頻頻約張女出來見面，不料就此成了張女的提款機。

張女見林男上勾，先是哭窮，接著又說父親欠高利貸，就連房租、生活費、修理機車、電話費的錢都付不出來，希望林男幫忙。林男為了替「女朋友」解決問題，每次見面都給張女一些錢，2個多月共陸續給了23萬4800元，但提到去旅館「嘿咻」，張女總是藉故推託，不曾成功達陣。

林男心想不對勁，要求張女還錢，但對方卻開始因搞失蹤，這才知受騙，憤而提告。台北地檢署調查後認為，張女罪證明確，將她依詐欺取財罪起訴張女，並建請沒收23萬餘元犯罪所得。

(中時電子報)