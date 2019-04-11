總統蔡英文、前行政院長賴清德、民進黨主席卓榮泰昨10日分別召開記者會，對於2020總統選舉黨內初選人選議題做出回應，有網友就質疑若小英真被架空沒實權，為何還有能力讓初選延後？某位網友就以一副對聯來回應小英現況處境。

蔡英文日前開記者會，首次對「蔡賴會」傳言做出回應，稱她一向不畏戰，只是希望黨內能夠團結拚勝選，對於是否延後初選時間等技術性議題，她也要求黨中央必須要有最大的空間和彈性，來協調出勝選組合。民進黨中執會昨日通過初選延後到5月22日，先前呼籲不希望更改遊戲規則的前閣揆賴清德在臉書回應，深感遺憾，「不畏橫逆、 不改初衷、參選到底」。

網友alice137651就在批踢踢網路論壇發文，去年大家都在講小英被架空，所以發動黑柯是底下的人在亂，她是身不由己，可是小英如果真被架空沒實權，那怎麼能一聲令下就延後初選，可見小英黨內還是有實權阿！

某網友sleepcat612很有才的留言，以「事關自己大權在握，事不關己挾持架空」，來描述小英現況，但沒有寫成橫批，另一名網友Senga41則熱心給了橫批「孤鳥一隻」。

(中時電子報)