小吃攤無辜遭到砸店。（張穎齊翻攝）

小吃攤無辜遭到砸店。（張穎齊翻攝）

基隆市果菜市場不平靜，市場內1間小吃麵攤今（11）日凌晨5時許，突然遭到3名10幾歲的男子，持木棍砸攤，損失萬元。攤商表示，因為房東在外欠債，她只是租攤位的小攤販，如今讓她都難以做生意，讓她很害怕，希望警方盡快抓到嫌犯。

陳姓婦人在果菜市場租的小吃麵攤，疑似因為房東在外欠債，遭到3名年輕男子砸攤，現場一片凌亂，桌椅倒的倒、破的破，碗盤食物灑落一地，生財工具破損約萬元，嚇得陳婦當下驚喊「救人啊！」所幸無人受傷，但警告意味濃厚。

「不是第一次來討債！」鄰近攤商說，這批人已經不是第一次來討債，陳婦2年前向房東租下攤位經營小吃攤，就陸續有男子上門找房東討債，前後10多次，也報警2次，但警方都沒處理。

安樂果菜市場主委楊中歷指出，房東疑似在外面欠下60萬元的債務，房客無辜受波及，砸店的人1天未抓到，會讓攤商們都難以安心做生意。

(中時 )