台南市民政局來了一位布袋戲高手，師承李天祿長子陳錫煌掌中技藝的郭建甫，現在民政局內擔任替代役男，他為「宗教優質化」政策打造一齣掌中劇，取名「土地公看熱鬧」，將在各廟埕巡迴演出6場，首場16日先在安南區的海尾朝皇宮登場。

台南市民政局推動宗教優質化多年，持續針對廟會鞭炮、祭拜焚香的減量作各種方式改善，民政局去年10月有位社造替代役男郭建甫報到，來頭不小的他今年28歲，卻已自己成立劇團7年，曾多次參與國內外藝術季演出、擔任文化部及大學講師，2017年製作的戲偶作品，還獲選蔡英文總統出訪巴拉圭總統贈禮。

郭建甫這項專長正好派上用場，台南市民政局長顏振標商請他演出經典掌中戲，他花1個月時間改編一齣生動的布袋戲劇情，用民俗技藝向阿公、阿嬤們宣傳宗教優質化政策。

民政局這場布袋戲取名「土地公看熱鬧」，將舉辦6場，每場都在各廟埕前搭台演出，全劇採用古典掌中戲詮釋廟會場景，演繹陣頭精彩技法，廟會的踩高蹺、舞龍舞獅、布馬陣、宋江陣都會全部搬上掌中劇舞台上。

民政局將藉由郭建甫的戲偶，宣導廟會鞭炮、燒金等環保空汙等議題。首場表演將在16日晚間7時於安南區海尾朝皇宮登場，陸續至北區大觀音亭興濟宮、中西區大天后宮、鹽水區武廟、東山區碧軒寺及歸仁區仁壽宮等寺廟演出。

演出活動搭配有獎徵答，活動詳細時間地點請參閱活動海報及臉書粉絲專頁《妙計。廟祭》。

(中時 )