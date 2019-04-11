沒想到這種最糟糕的負面新聞，竟由七六人自家高層爆出！七六人總管布蘭德11日爆料，目前還無法確認明星中鋒恩比德的膝蓋傷勢，能否趕上今年季後賽的開打，甚至可能整個季後賽都會打打停停，這對七六人來說無疑是噩耗。

「儘管我對恩比德能否正常出賽抱持樂觀態度，但他很有可能缺席季後賽，甚至趕不上季後賽，」布蘭德表示，「現在他努力復健當中，我們先前在邁阿密見過面，他練得很認真，也專注在調整身體狀態與飲食，所以我還是很樂觀。」

自從今年全明星賽後，恩比德就因膝蓋傷勢缺席了15場例行賽，雖然下半季場均仍有28.8分、14.3籃板的驚人數據，但考慮到他過往誇張的傷病歷史，布蘭德的擔憂也屬理所當然，七六人更在11日輪休所有先發主力備戰季後賽。

值得一提的是，上季季後賽淘汰七六人的塞爾提克，11日也碰上主力傷退問題，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，防守悍將史馬特因為腹部左斜肌撕裂，恐怕必須缺席季後賽前兩輪，這對綠衫軍來說，無疑是相當麻煩的狀況。

(中時電子報)