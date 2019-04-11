為了避免硬脫歐的噩夢發生，英國歐期限再次延期！歐盟27國領導人與英國在布魯塞爾會談上就共同立場達成共識，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表示，英國首相梅伊（Theresa May）已同意將脫歐期限延至10月31日，無協議脫歐風波暫時告一段落。

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution. — Donald Tusk (@eucopresident) 2019年4月10日

為了避免無協議的硬脫歐重傷英歐經濟，英國首相梅伊赴歐盟總部布魯塞爾，並與歐盟達成10月底為脫歐期限的共識。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，圖斯克在推特上表示，梅伊已同意將脫歐期限延長至10月31日。先前梅伊脫歐協議在國會以些微差距再次遭敗，眼見12日的脫歐期限即將到期，為了避免無協議的硬脫歐重傷英歐經濟，英歐領導人在歐盟總部布魯塞爾會談上力求達成共識。

報導指出，英國首相梅伊（Theresa May）要求延到6月30日才脫歐，但圖斯克說，從近幾個月的發展來看，「幾乎沒理由相信」意見分歧的英國議員屆時會批准脫歐協議。

圖斯克表示，雖然期限延至10月底，比他原先提出的「延長一年」時間要來的短些，但他補充如果英國通過脫歐協議，期限可提早結束，且同時警告這次英國不要浪費時間，希望能在這段時間重新思考整個脫歐方案，包括可撤銷里斯本條約第50條，也就是英國仍有機會取消脫歐。

(中時電子報)