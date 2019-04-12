陳記老闆是32歲的陳致豫從賣冷飲轉戰國民美食，訴求「經濟實惠、簡單方便、酥嫩美味」。（馮惠宜攝）

臭豆腐淋的醬汁以兩種醬油混合再加上中藥調製，搭配酥脆的臭豆腐更相得益彰。（馮惠宜攝）

鄰近崇德路二段與興安路二段口的「陳記酥嫩臭豆腐」小小店面，每到下午時刻顧客絡繹不絕，店裏賣的酥炸臭豆腐，現點現炸，一上桌外酥內嫩大口咬下還會噴汁，臭豆腐特有的臭香是陳斂而不嗆，這剛剛好的口味，可是店家經多次研發調整的心血結晶。

陳記老闆是32歲的陳致豫，曾在逢甲夜市賣冷飲，後來轉戰國民美食，訴求「經濟實惠、簡單方便、酥嫩美味」，其臭豆腐雖非自己發酵製作，進貨後都要再發酵1.5天，讓臭豆的酸香更沈斂。

製作時採兩鍋炸手法，140度C油溫把臭豆腐先炸熟保住軟嫩多汁的口感，再以200度C高溫油炸讓外皮酥脆，店家強調現點現做，美味需要等待，臭豆腐一上桌外皮酥脆內裏軟嫩，還會爆出湯汁。

淋上的醬汁，也是臭豆腐一口入魂的秘密武器，陳致豫以兩種醬油混合再加上中藥調製，搭配酥脆的臭豆腐更能襯出讓臭豆腐發酵的獨特香味；對於嗜辣一族，店裏辣醬，則是用多種辣椒炒製，香麻辣夠勁。而搭配的黃瓜絲、台式泡菜也是陳致豫自己製作，酸酸甜甜去油也解膩。

店裏除了酥炸臭豆腐，還賣麻辣鴨血臭豆腐，為了能出奇致勝，陳致豫可是特別到四川考察，從四川帶回辛香料，以四種辣椒、10多種醬料製作湯底，煨煮入味的臭豆腐又香又麻又辣多滋多味。

店名：陳記酥嫩臭豆腐

地址：北屯區崇德二路一段161號旁

電話：0972-377876

營業時間：PM3：00～PM10：30，周二公休

售價：酥炸臭豆腐大份50元（5塊），小份40元（4塊）

(中時 )